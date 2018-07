Djokovic arrasa de novo; Mello é eliminado na Austrália

MELBOURNE - Novak Djokovic voltou a confirmar o seu favoritismo de forma arrasadora e garantiu vaga na terceira rodada do Aberto da Austrália, nesta quinta-feira, em Melbourne. O sérvio venceu o colombiano Santiago Giraldo por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/2 e 6/1, depois de ter perdido apenas dois games na vitória sobre o italiano Paolo Lorenzi em sua estreia.

Cabeça de chave número 1 do primeiro Grand Slam do ano, Djokovic agora terá pela frente na próxima fase o francês Nicolas Mahut, que nesta quinta superou o japonês Tatsuma Ito por 3 sets a 1, de virada, com 1/6, 7/6 (8/6), 6/2 e 6/2.

Após realizar uma temporada espetacular em 2011, o líder do ranking mundial busca o seu terceiro título do Aberto da Austrália. Campeão do torneio em 2008 e no ano passado, Djokovic chegou a ter o saque quebrado por Giraldo no início do confronto desta quinta, mas depois reassumiu rapidamente o controle das ações e triunfou de forma tranquila.

Com nove aces e aproveitamento de 81% dos pontos que disputou quando encaixou o seu primeiro serviço, o sérvio foi feliz em sete das 13 chances que teve de quebrar o saque do rival colombiano, que converteu um dos apenas dois break points que conseguiu obter.

E, se Djokovic avançou com autoridade, o britânico Andy Murray justificou com certa facilidade a condição de quarto cabeça de chave e também passou à terceira rodada em Melbourne. Ele venceu o francês Edouard Roger-Vasselin por 3 sets a 0, com 6/1, 6/4 e 6/4.

Com a vitória, Murray enfrentará na próxima fase o francês Michael Llodra, que nesta quinta eliminou o russo Alex Bogomolov Jr. ao vencer uma batalha de cinco sets que terminou com parciais de 6/1, 6/3, 4/6, 5/7 e 6/4.

FERRER SOFRE - Já David Ferrer, quinto cabeça de chave, sofreu bastante para justificar o posto de quinto cabeça de chave na Austrália. O espanhol derrotou o norte-americano Ryan Sweeting por 3 sets a 2, com parciais de 6/7 (4/7), 6/2, 3/6, 6/2 e 6/3, em um jogo no qual saiu perdendo por 1 a 0 e precisou virar o placar nas duas parciais derradeiras.

Desta forma, Ferrer se credenciou para encarar na terceira rodada o argentino Juan Ignacio Chela, que nesta quinta venceu o espanhol Pablo Andujar com parciais de 6/4, 6/4 e 6/3.

Outro top 10 que penou para se classificar para a terceira rodada nesta quinta foi o sérvio Janko Tipsarevic. Nono cabeça de chave, ele venceu o australiano James Duckworth por 3 sets a 1, de virada, com parciais de 3/6, 6/2, 7/6 (7/5) e 6/4.

Agora, por um lugar nas oitavas de final, Tipsarevic irá encarar o francês Richard Gasquet, que contou com a desistência do casaque Andrey Golubev quando vencia o terceiro set por 3 a 0, após ganhar as duas primeiras parciais por 6/4 e 6/2.

MELLO É ELIMINADO - Depois de passar pela estreia do Aberto da Austrália, o brasileiro Ricardo Mello acabou eliminado por Jo-Wilfried Tsonga nesta quinta. Sexto cabeça de chave, o francês venceu por 3 sets a 0, com 7/5, 6/4 e 6/4, e se garantiu na terceira rodada.

Com isso, Tsonga vai encarar na próxima fase o português Frederico Gil, que bateu o espanhol Marcel Granollers por 3 sets a 1 (6/3, 4/6, 6/4 e 6/3), em outro duelo realizado nesta quinta pela segunda rodada.

Apesar da derrota, Mello fez bonito ao dar certo trabalho ao atual tenista número 6 do mundo. Ele chegou a abrir 4 a 2 no primeiro set ao conseguir uma das suas duas quebras de saque no duelo, mas o francês fez valer a sua maior categoria e encaminhou a vitória ao converter cinco de dez break points e contabilizar nada menos do que 54 winners, diante de apenas 18 do brasileiro. O francês, porém, acabou sofrendo um pouco para ganhar em muito por causa dos 44 erros não forçados que cometeu, diante dos 19 do seu adversário.

Outros dois tenistas que garantiram vaga na terceira rodada em duelos encerrados nesta quinta foram o canadense Milos Raonic e o japonês Kei Nishikori. O primeiro deles avançou ao bater o alemão Philipp Petzschner por 3 sets a 1, com 6/4, 5/7, 6/2 e 7/5. Já o segundo derrotou o australiano Matthew Ebden por 3 a 2, de virada, com 3/6, 1/6, 6/4, 6/1 e 6/1. Os seus rivais na próxima fase serão definidos em duelos ainda não encerrados nesta quinta.