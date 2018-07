Djokovic arrasa Ferrer e avança à final em Abu Dabi

O sérvio Novak Djokovic arrasou o espanhol David Ferrer por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/3, nesta sexta-feira, em sua estreia no torneio de exibição de Abu Dabi, e já assegurou vaga na decisão da competição realizada nos Emirados Árabes Unidos.

O tenista número 1 do mundo, que usa o evento festivo como preparação para o Aberto da Austrália, Grand Slam marcado para começar no dia 14 de janeiro, em Melbourne, jogará a decisão do torneio árabe neste sábado. O seu adversário será o vencedor do confronto entre o sérvio Janko Tipsarevic, algoz de Andy Murray na estreia, e o espanhol Nicolás Almagro, que também jogam nesta sexta.

Ao bater Ferrer com facilidade, Djokovic repetiu o que já havia feito na decisão do ano passado do torneio de exibição de Abu Dabi, quando passou pelo espanhol com parciais de 6/2 e 6/1 para ficar com o título.

Assim como Djokovic, Almagro já irá estrear direto na semifinal da competição, depois de ter herdado o lugar do espanhol Rafael Nadal, que na última terça-feira anunciou a sua desistência da competição por causa de um problema estomacal. Afastado desde o final de junho em virtude de uma lesão no joelho, o atual tenista número 4 do mundo adiou, desta forma, o seu retorno às quadras para 2013.

Antes de cair diante de Djokovic, Ferrer superou o checo Tomas Berdych, na última quinta-feira, em sua estreia em Abu Dabi. Agora derrotado pelo sérvio, ele voltará a jogar neste sábado na decisão do terceiro lugar da competição, contra o perdedor do duelo entre o seu compatriota Almagro e Tipsarevic.