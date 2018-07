Djokovic arrasa francês e vai à terceira rodada no US Open

Grande favorito ao título do US Open, o sérvio Novak Djokovic mais uma vez passeou em quadra nesta quinta-feira. Depois de uma estreia tranquila diante de Diego Schwartzman, o cabeça de chave número 1 arrasou o francês Paul-Henri Mathieu, venceu por 3 sets a 0 com direito a "pneu", com parciais de 6/1, 6/3 e 6/0, em 1h28min, e avançou à terceira rodada do torneio.

Djokovic segue em busca de seu segundo título no US Open, o primeiro desde 2011. Nas últimas duas edições, o sérvio acabou batido na decisão. Para que o sonho continue vivo, ele terá que passar na terceira rodada pelo norte-americano Sam Querrey, que bateu em três sets o espanhol Guillermo Garcia-Lopez, cabeça de chave número 28: 6/3, 6/4 e 6/4.

Se na estreia já havia passeado mas cometido alguns erros, nesta segunda rodada Djokovic exibiu seu melhor tênis em Nova York. Foram 13 aces para o sérvio, que ainda disparou 33 winners e cometeu 16 erros não forçados, bem diferente de seu adversário, que bateu 16 bolas vencedoras e teve 31 erros não forçados.

Ao longo do jogo, Djokovic cedeu apenas um break point ao adversário, que não o confirmou. No primeiro set, o sérvio quebrou três vezes Mathieu para vencer com tranquilidade. O segundo foi o mais equilibrado, mas no terceiro o líder do ranking voltou a mostrar sua supremacia e atropelou o rival.

Mas Djokovic não foi o único cabeça de chave a vencer com facilidade nesta quinta-feira. Também em três sets, o francês Jo-Wilfried Tsonga, nono favorito da chave masculina, passou tranquilamente pelo casaque Aleksandr Nedovyesov: 6/3, 6/4 e 6/4, em 1h47min de jogo.

Tsonga conseguiu quatro quebras ao longo do jogo para vencer, e ainda disparou 13 aces. O francês já sabe quem será o seu adversário na terceira rodada do US Open. Trata-se do espanhol Pablo Carreno Busta, que passou pelo francês Benoit Paire por 3 sets a 1, com parciais de 6/1, 6/4, 3/6 e 6/3.

Se o cabeça de chave número 9 venceu, o décimo não ficou atrás. O japonês Kei Nishikori contou com a desistência do espanhol Pablo Andujar quando vencia por 2 sets a 0 e avançou à terceira rodada. Agora, enfrentará o vencedor do duelo entre o australiano Matthew Ebden e o argentino Leonardo Mayer.

Os outros tenistas que já conseguiram a classificação à terceira rodada nesta quinta-feira foram o norte-americano John Isner, que derrotou o alemão Jan-Lennard Struff, e o alemão Philipp Kohlschreiber, que passou pelo francês Michael Llodra.