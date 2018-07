Djokovic arrasa italiano e vai à semifinal em Dubai

DUBAI - Com uma vitória arrasadora, o sérvio Novak Djokovic assegurou com tranquilidade, nesta quinta-feira, a sua passagem para as semifinais do Torneio de Dubai. O líder do ranking mundial derrotou o italiano Andreas Seppi por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/3, e acumulou o seu décimo triunfo em dez partidas contra o atual 20.º colocado da ATP.

A vitória tranquila sobre o velho freguês foi conquistada em apenas 1h05min e fará o cabeça de chave número 1 da competição realizada nos Emirados Árabes Unidos chegar inteiro na luta por uma vaga na decisão, nesta sexta-feira, em confronto diante do argentino Juan Martín del Potro, que nesta quinta bateu o alemão Daniel Brands por 6/4 e 6/2.

Djokovic está na luta pelo seu quarto título do Torneio de Dubai, depois de ter se sagrado campeão em 2009, 2010 e 2011. E agora defenderá uma vantagem de sete vitórias e apenas duas derrotas no retrospecto diante de Del Potro, que chegou a bater o sérvio nos Jogos Olímpicos de Londres, no ano passado, antes de ser superado pelo tenista número 1 do mundo no Masters 1.000 de Cincinnati, no US Open e no ATP Finals ainda em 2012.

Para se garantir em mais uma semifinal em Dubai, Djokovic mostrou grande eficiência no saque, com o qual ganhou 89% dos pontos que disputou quando encaixou o seu primeiro serviço e contabilizou seis aces. O sérvio ainda aproveitou quatro de oito chances de quebrar o saque de Seppi, que não conseguiu converter o único break point cedido pelo poderoso rival em toda partida.

A outra semifinal do Torneio de Dubai será definida ainda nesta quinta-feira após o confronto entre o suíço Roger Federer e o russo Nikolay Davydenko. Quem ganhar este duelo enfrentará o checo Tomas Berdych no outro duelo que definirá um dos finalistas.