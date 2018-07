Djokovic arrasa Tsonga e vai à semifinal no Masters de Indian Wells

INDIAN WELLS - O sérvio Novak Djokovic precisou de menos de uma hora para atropelar o francês Jo-Wilfried Tsonga e garantir vaga nas semifinais do Masters 1000 de Indian Wells. Em 54 minutos, o número 1 do mundo comprovou sua superioridade e fechou o confronto em 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1, para seguir na briga por seu segundo título do torneio - foi campeão em 2011.

Djokovic segue soberano em torneios de quadra dura. Campeão do Torneio de Dubai e do Aberto da Austrália nesse ano, o sérvio briga pelo 37.º título na carreira. Nas semifinais, ele terá pela frente o vencedor do confronto entre o britânico Andy Murray e o argentino Juan Martin Del Potro.

Mesmo diante de um dos favoritos, já que Tsonga era o cabeça de chave número 8 do torneio, Djokovic impôs seu jogo desde o início. No primeiro set, foram duas quebras de serviço para o sérvio, que sequer cedeu um break point ao francês. Mesmo panorama do segundo set, quando o líder do ranking também não deu chance de quebra para o rival.

Independente do adversário, Djokovic entra na semifinal com melhor retrospecto. Contra Del Potro, o sérvio venceu oito das dez partidas disputadas, enquanto contra Murray foram 11 vitórias em 18 confrontos. A briga pela outra vaga na decisão está definida e será entre Rafael Nadal e Tomas Berdych.