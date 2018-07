Djokovic atinge 102ª semana consecutiva como n°1 do mundo

Em uma semana sem qualquer alteração nas 20 primeiras colocações no ranking da ATP, o sérvio Novak Djokovic se manteve como líder absoluto da lista com 16.950 pontos, atingindo a 102ª semana consecutiva como número 1 do mundo, seguido pelo britânico Andy Murray, com 8.915.

Se os finalistas de Roland Garros descansaram na última semana, o suíço Roger Federer disputou o Torneio de Stuttgart e parou nas semifinais, chegando aos 6.745 pontos. Ele abriu vantagem para o espanhol Rafael Nadal, que não defendeu o seu título da competição alemã e agora está com 5.335 pontos, em quaro lugar.

O suíço Stan Wawrinka é o quinto colocado, seguido do japonês Kei Nishikori e do austríaco Dominic Thiem, que foi campeão em Stuttgart na semana passada. O Top 10 é completado pelo checo Tomas Berdych, pelo canadense Milos Raonic e pelo francês Richard Gasquet.

O francês Nicolas Mahut conquistou o seu terceiro título do Torneio de Hertogenbosch, sendo o segundo consecutivo, mas caiu nesta atualização da lista, do 49º para o 51º lugar.

Já o Brasil segue com dois tenistas entre os 100 melhores do mundo. Thomaz Bellucci se manteve como número 62 do ranking, enquanto Rogério Dutra Silva subiu uma posição, para o 82º lugar.

DUPLAS

No ranking de duplistas, Mahut perdeu a liderança para Jamie Murray. Marcelo Melo segue em oitavo lugar, logo à frente de Bruno Soares.

Confira a classificação atualizada do ranking da ATP:

1º - Novak Djokovic (SER), 16.950 pontos

2º - Andy Murray (GBR), 8.915

3º - Roger Federer (SUI), 6.745

4º - Rafael Nadal (ESP), 5.335

5º - Stan Wawrinka (SUI), 5.035

6º - Kei Nishikori (JAP), 4.290

7º - Dominic Thiem (AUT), 3.175

8º - Tomas Berdych (RCH), 3.030

9º - Milos Raonic (CAN), 2.965

10º - Richard Gasquet (FRA), 2.905

11º - David Goffin (BEL), 2.735

12º - Jo-Wilfried Tsonga (FRA), 2.725

13º - Marin Cilic (CRO), 2.605

14º - David Ferrer (ESP), 2.605

15º - Gael Monfils (FRA), 2.200

16º - Roberto Bautista Agut (ESP), 2.150

17º - John Isner (EUA), 2.100

18º - Gilles Simon (FRA), 1.855

19º - Nick Kyrgios (AUS), 1.855

20º - Kevin Anderson (AFS), 1.760

62º - Thomaz Bellucci (BRA), 790

82º - Rogério Dutra Silva (BRA), 688

128º - Thiago Monteiro (BRA), 473

186º - João Souza (BRA), 295

188º - Andre Ghem (BRA), 291

197º - Guilherme Clezar (BRA), 272