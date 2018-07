Djokovic atropela e Sérvia abre 1 a 0 na semi da Davis

BELGRADO - Vice-campeão do US Open ao cair diante de Rafael Nadal na última segunda-feira, Novak Djokovic mostrou nesta sexta que está plenamente recuperado fisicamente daquele desgastante duelo. O tenista número 1 do mundo atropelou Vasek Pospsil por 3 sets a 0, com parciais de 6/2, 6/0 e 6/4, em Belgrado, e fez a Sérvia abrir 1 a 0 sobre o Canadá na semifinal do Grupo Mundial da Copa Davis.

O triunfo obtido em apenas uma hora e 40 minutos deu a Janko Tipsarevic a chance de deixar os sérvios a uma vitória de assegurar vaga na decisão da competição. Para conquistar este objetivo na série melhor de cinco partidas deste confronto entre os dois países, o tenista da casa precisará superar Milos Raonic no segundo duelo de simples desta sexta-feira.

Djokovic ofereceu poucas chances ao atual 41.º colocado do ranking mundial nesta sexta-feira. Foi arrasador nos dois primeiros sets ao conquistar cinco quebras de saque e perder apenas dois games.

Só houve algum equilíbrio entre os dois tenistas na terceira parcial, na qual o sérvio converteu o único break point cedido pelo canadense para assegurar a vantagem de 6/4 que liquidou o confronto. Absoluto com o saque na mão, Djokovic ganhou 85% dos pontos que disputou quando encaixou o seu primeiro serviço e 76% dos pontos que travou com o segundo.

SUÍÇA X EQUADOR

Se Djokovic confirmou favoritismo com tranquilidade, Stanislas Wawrinka, semifinalista do último US Open, ajudou a Suíça a abrir 2 a 0 sobre o Equador, em Neuchâtel (SUI), no primeiro dia de confronto entre os dois países pelo playoff do Grupo Mundial da Copa Davis. Ele bateu Emílio Gomes com facilidade, por 6/4, 6/3 e 6/3, antes de Marco Chiudinelli derrotar Julio-Cesar Campozano por 3 sets a 1, com 3/6, 6/1, 6/3 e 7/6 (9/7).