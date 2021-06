Djokovic atropela lituano, mantém passeio em Roland Garros e já está nas oitavas

Novak Djokovic parece um turista em Roland Garros, apenas se divertindo em quadra. Em mais uma vitória por 3 a 0 com extrema facilidade, o número 1 do mundo avançou às oitavas de final. O sérvio não teve trabalho para atropelar o lituano Ricardas Berankis, com 6/1, 6/4 e 6/1.

Com primeiro saque impecável, num gigante aproveitamento de 88%, e sem dar nenhuma chance de quebras, precisou somente de 92 minutos para ganhar a partida. Sem trabalho, o número 1 do mundo avançou pelo 12° ano seguido às oitavas de final da competição, marca histórica no Grand Slam francês na Era Moderna.

O começo do jogo mostrou o quão seria fácil o dia de Djokovic. Duas quebras e vantagem de 5 a 0 sem suar o uniforme. Nada dava certo no jogo de Berankis, que conseguiu apenas evitar o pneu ao confirmar seu serviço ao menos uma vez. Um 6/1 de quem não é líder do ranking por acaso.

Berankis até dificultou um pouco as ações no set seguinte ao conseguir confirmar seus dois primeiros sets. A troca de pontos foi até 3 a 2, quando Djokovic quebrou e arrancou para o 6/4.

Na parcial final novo passeio do sérvio. Foi logo abrindo 4 a 0, num set parecido com o primeiro. O lituano só conseguiu confirmar seu serviço na terceira chance. Mas Novak não perdoou e fechou no primeiro match point. Agora ele terá o jovem italiano Lorenzo Musetti, de apenas 19 anos, pela frente.

Confira outros resultados deste sábado: Diego Schwartzman passou por Philipp Kohlschreiber por 6/4, 6/2 e 6/1, Lorenzo Musetti derrubou Marco Cecchinato com 3/6, 6/4, 6/3, 3/6 e 6/3, Jan-Lennard Struff bateu Carlos Alcaraz Garcia por 6/4, 7/6 (3) e 6/2, Jannik Sinner ganhou de Mikael Ymer por 6/1, 7)5 e 6/3.