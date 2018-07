Djokovic atropela rival do Casaquistão e vai às quartas em Dubai

Líder do ranking mundial, o sérvio Novak Djokovic não teve nenhum problema para vencer seu segundo jogo no Torneio de Dubai, disputado no piso rápido nos Emirados Árabes Unidos. Nesta quarta-feira, ele precisou de exata uma hora para eliminar Andrey Golubev, do Casaquistão, em dois sets, com parciais de 6/1 e 6/2.

Cabeça de chave número 1 em Dubai, Djokovic ainda não conhece seu adversário nas quartas de final. O rival vem do confronto entre o espanhol Feliciano Lopez (13.º do mundo) e o turco Marsel Ilhan, número 104 do ranking mundial, e que vem do qualifying.

Mais cedo, o britânico Andy Murray, agora o terceiro do mundo, atropelou o português João Souza, em dois sets, com parciais de 6/0 e 6/2, e avançou com tranquilidade às quartas de final, onde vai enfrentar Borna Coric. O garoto croata, de apenas 18 anos, passou pelo experiente cipriota Marcos Baghdatis, que se retirou quando o jogo estava empatado em 6/6 no terceiro e decisivo set.

Quarto cabeça de chave, o checo Tomas Berdych, oitavo do mundo, também precisou ir até o terceiro set para vencer o italiano Simone Bolelli, com parciais de 6/7 (7/9), 5/7 e 6/0. Seu próximo adversário será o ucraniano Sergiy Stakhovsky, número 53 do ranking mundial, que nesta quarta-feira passou pelo usbeque Denis Istomin.

O único favorito a perder nesta quarta-feira em Dubai foi o espanhol Roberto Bautista Agut, número 17 do ranking, que parou em Richard Gasquet. O francês espera quem vencer o duelo entre o espanhol Fernando Verdasco e o suíço Roger Federer.