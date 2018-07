Djokovic atropela Robredo em estreia no Torneio de Dubai

Djokovic busca seu quinto título em Dubai, torneio de nível ATP 500, disputado em quadra dura. Neste ano, ele tenta se recuperar do vice-campeonato de 2015, quando foi superado na final pelo suíço Roger Federer em uma de suas únicas seis derrotas da temporada - foram 82 vitórias.

No início deste caminho rumo ao título, o número 1 do mundo não teve maiores problemas. Sem ter sequer o saque ameaçado, o sérvio se impôs em quadra com facilidade e obteve quatro quebras de serviço, duas em cada set. Atual 41º do ranking, Robredo praticamente não ofereceu resistência.

Após faturar sua vitória de número 699 no circuito profissional, Djokovic vai enfrentar na segunda rodada o tunisiano Malek Jaziri, que eliminou na estreia o russo Mikhail Youzhny por 6/4 e 6/1.

Pela mesma rodada, o espanhol Feliciano López faturou sua 400ª vitória no circuito ao bater o compatriota Guillermo Garcia-Lopez por 6/1, 4/6 e 6/4. Seu próximo adversário sairá do duelo entre o checo Lukas Rosol e o indiano Yuki Bhambri. Também venceram na rodada de abertura o canadense Vasek Pospisil e o sul-coreano Chung Hyeo, algoz do italiano Andreas Seppi.