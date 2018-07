Djokovic atropela turco em 49 minutos e vai à semifinal de Dubai

Cabeça de chave número 1, o sérvio Novak Djokovic comprovou em quadra todo seu favoritismo diante do turco Marsel Ilhan, que veio do qualifying, nas quartas de final do Torneio de Dubai. Nesta quinta-feira, o líder do ranking mundial não teve qualquer dificuldade para vencer por 2 sets a 0, com duplo 6/1, em somente 49 minutos, e avançou às semifinais da competição.

Além de toda a diferença de qualidade técnica entre os tenistas, Djokovic ainda foi beneficiado pelos problemas físicos de Ilhan, que sofreu com dores nas costas ao longo da partida. Agora, o sérvio deve ter bem mais dificuldade nas semifinais, já que enfrenta o checo Tomas Berdych, cabeça de chave número 4.

As semifinais do torneio, aliás, terão três dos quatro principais favoritos da competição. Do outro lado da chave, o suíço Roger Federer, segundo cabeça de chave, terá pela frente o jovem croata Borna Coric, única surpresa da competição. O 84.º do ranking passou nesta quinta pelo britânico Andy Murray, cabeça de chave número 3.

Para passar pelo 104.º do ranking da ATP nesta quinta, Djokovic começou indo para cima e quebrou o saque do adversário em duas oportunidades para abrir 5 a 0, antes de fechar. Na segunda parcial, Ilhan até confirmou o primeiro game em seu saque, mas a partir daí o sérvio voltou a ter o domínio do duelo, imprimiu três quebras e arrancou para a tranquila vitória.