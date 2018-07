Djokovic atropela Wawrinka e vai à decisão em Abu Dabi

Número 1 do ranking mundial, Novak Djokovic abriu com uma vitória convincente a temporada 2015. Nesta sexta-feira, no segundo dia do ano, o tenista sérvio venceu o suíço Stan Wawrinca, por 2 sets a 0 (6/1, 6/2), em apenas 57 minutos, pela segunda rodada do Torneio de Exibição de Abu Dabi (Emirados Árabes Unidos), o Mubadala World Tennis Championship.

Com o resultado na competição amistosa, Djokovic, que estreou na semifinal em Abu Dabi, vai fazer a final, no sábado, contra o britânico Andy Murray. Atual sexto colocado no ranking da ATP, ele despachou Rafael Nadal, mais cedo, com direito a pneu, em parciais de 6/2 e 6/0.

Djokovic não tomou conhecimento de Wawrinka e quebrou três vezes o saque do adversário em menos de uma hora. Abriu 4/1 no primeiro set ao pontuar no serviço do rival e fechou a parcial com mais uma quebra no sétimo game. No começo do segundo set, o sérvio salvou dois break points e ganhou moral, chegando a abrir 4/0. Wawrinka reagiu, mas já era tarde.

O suíço agora jogará a decisão do terceiro lugar em Abu Dabi, diante de Rafael Nadal, também no sábado, antes da final. Também nesta sexta-feira, em uma partida entre tenistas espanhóis, Nicolas Almagro, número 71 do mundo, assegurou a quinta colocação do torneio amistoso ao bater Lopez, 14º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/5).