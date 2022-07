Djokovic avança às quartas de final em Wimbledon e enfrenta Sinner, algoz de Alcaraz

Principal cabeça de chave em Wimbledon, o sérvio Novak Djokovic deu mais um passo rumo à sétima taça do Grand Slam londrino neste domingo. Apesar de perder um set, o número 3 do mundo eliminou o holandês Tim van Rijthoven por 3 a 1, parciais de 6/2, 4/6, 6/1 e 6/2 e agora desafia o italiano Jannik Sinner nas quartas de final.

O sérvio começou o duelo das oitavas com tudo e foi logo abrindo 3 a 0. Sem dar chances ao holandês, fechou a parcial em 6/2. O rival endureceu a etapa seguinte e quebrou o saque de Djokovic na sétima parcial. Em seu terceiro set point, empatou a partida com 6/4.

O susto deixou o atual campeão e favorito ainda mais ligado e no modo arrasador. Djokovic adotou jogo ainda mais agressivo para abrir logo 4 a 0 na terceira parcial. Fechou em 6/1. O quarto set também foi todo do sérvio. Quebrou logo no game inicial, repetiu a dose no oitavo game e fechou em 6/2 após 2h39.

O tão aguardado reencontro com Carlos Alcaraz após o jovem surpreender o então líder do ranking em maio, em Madri, porém, não será possível pela queda do espanhol. Jannik Sinner levou a melhor sobre o rival em duelo de jovens promessas do tênis na quadra central. O italiano de 20 anos superou bem o jogo de força de Alcaraz, um ano mais novo, e avançou para as quartas contra Djokovic com parciais de 6/1, 6/4, 6/7 (8/10) e 6/3.

Em casa, o britânico Cameron Norrie não teve dificuldades para chegar às quartas ao superar o americano Tommy Paul com sets diretos, parciais de 6/4, 7/5 e 6/4. Agora ele terá pela frente o belga David Goffin, que travou dura batalha com o americano Frances Tiafoe. Em jogaço de 4h38 e cinco sets, o 58° do mundo saiu vencedor após fazer 7/6 (7/3), 5/7, 5/7, 6/4 e 7/5. A busca pela semifinal está agendada para terça-feira.

ONS JABEUR AVANÇA

A tunisiana Ons Jabeur segue firme em Wimbledon. Neste domingo, a cabeça 3 passou em sets corridos pela belga Elise Mertens, com 7/6 (11/9) e 6/4. Nas quartas de final, na terça, ela terá pela frente a checa Marie Bouzková, que bateu Caroline Garcia, da França, por 7/5 e 6/2.

Neste domingo, outra cabeça de chave acabou eliminada ainda nas oitavas. A letã Jelena Ostapenko (12ª) levou a virada diante de Tatjana Malek, por 7/5, 5/7 e 5/7. Nas quartas, confronto de alemãs com Jule Niemeier, que derrotou a britânica Heather Watson com 6/2 e 6/4.