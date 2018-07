Djokovic avança às semifinais em Doha e Soares é eliminado por franceses

Atual campeão do Torneio de Doha, o sérvio Novak Djokovic não encontrou grandes problemas para se classificar às semifinais. Diante do checo Radek Stepanek, de 38 anos e 107º colocado no ranking da ATP, o número 2 do mundo triunfou por 2 sets a 0, com duplo 6/3, em 1 hora e 31 minutos.

O sérvio abriu vantagem de 4/2 no primeiro set, mas perdeu o seu saque na sequência. Só que depois venceu dois games seguidos, aplicando 6/3. Já na segunda parcial, o número 2 do mundo abriu 3/1 com uma quebra de serviço e tratou de administrar a vantagem.

Com esse resultado, Djokovic acumula 13 vitórias em 14 partidas contra o veterano checo, sendo que este foi o 12º triunfo consecutivo do sérvio diante do oponente, o levando a se garantir nas semifinais do Torneio de Doha.

Agora Djokovic terá pela frente o espanhol Fernando Verdasco, o número 42 do mundo, que nesta quinta-feira superou o croata Ivo Karlovic, o 20º colocado no ranking. O sérvio lidera o confronto direto com o espanhol por 8 a 4.

SOARES ELIMINADO

Quem deixou a disputa do Torneio de Doha nesta quinta-feira foi o brasileiro Bruno Soares. Em uma partida definida em dois tie-breaks, o mineiro e o britânico Jamie Murray caíram nas semifinais da chave de duplas ao perderem para os franceses Fabrice Martin e Jeremy Chardy por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 7/6 (8/6).

Soares e Murray deixaram uma vitória praticamente certa no primeiro set escapar, pois eles abriram 5/1, mas acabaram perdendo o saque duas vezes, depois sendo batidos no tie-break. Na segunda parcial, as duplas não oscilaram e a definição ficou para o tie-break, quando os franceses voltaram a se dar melhor, eliminando a dupla número 1 do mundo.