Djokovic avança com W.O. e vai pegar Murray na semi de Indian Wells

Primeiro e quarto colocados do ranking mundial da ATP vão se enfrentar na semifinal do primeiro Masters 1000 da temporada. Nesta sexta-feira, Novak Djokovic nem precisou entrar em quadra pelas quartas de final, uma vez que o croata Bernard Tomic não suportou as dores nas costas e deu W.O. Já Andy Murray passou sem dificuldades pelo espanhol Feliciano López, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4.

Com a vitória no confronto, resolvido em 1 hora e 32 minutos, Murray bateu um recorde. Com 497 triunfos, ele é o britânico que mais partidas ganhou na chamada Era Aberta do tênis. Nas próximas semanas, ele tem tudo para se tornar o 46.º homem a chegar a 500 vitórias na ATP.

Já Novak Djokovic, que já tem 618 vitórias na carreira e foi três vezes campeão em Indian Wells (2014, 2011 e 2008), vai atrás da sua quinta final no torneio californiano, considerado o mais importante da temporada depois dos quatro torneios do Grand Slam e do ATP Finals.

Murray só fez final uma vez em Indian Wells, em 2009, quando perdeu. No histórico do confronto diante do sérvio, soma apenas oito vitórias, contra 16 derrotas. Nos últimos nove jogos entre eles, o britânico só ganhou um: a final de Wimbledon, em 2013.