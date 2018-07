Djokovic bate alemão e se garante nas oitavas de final em Indian Wells

Esta foi a oitava vitória de Djokovic em nove duelos com o alemão, mas acabou não sendo obtida com facilidade. No primeiro set, o sérvio chegou a abrir 4/1, mas depois perdeu três games seguidos e só conseguiu fechar a parcial ao converter um break point no 12º game.

O segundo set foi parecido, com o número 1 do mundo fazendo 5/2, mas depois desperdiçando match points no nono game, quando perdeu o seu serviço. E a vitória acabou sendo definida novamente apenas no 12º game, com outra quebra de saque para o sérvio.

O próximo adversário de Djokovic em Indian Wells vai ser o espanhol Feliciano Lopez, número 21 do mundo. O sérvio lidera o confronto direto por 7 a 1, sendo que a única derrota foi neste ano, no Torneio de Dubai, quando o líder do ranking abandonou a quadra após perder o primeiro set por causa de uma infecção no olho.

OUTROS JOGOS - O francês Jo-Wilfried Tsonga, número 9 do mundo, bateu o norte-americano Sam Querrey, 36º colocado no ranking da ATP, por 6/3 e 6/4. Nas oitavas de final, o seu adversário será o austríaco Dominic Thiem, número 13 do mundo, que bateu o norte-americano Jack Sock, 24º colocado no ranking, por 2 a 1, com parciais de 7/5, 6/7 (5/7) e 6/1.

TELIANA PERDE EM SAN ANTONIO - A brasileira Teliana Pereira segue em má fase nesta temporada. Na noite de terça-feira, ela foi eliminada logo na sua estreia no Torneio de San Antonio ao perder para a holandesa Kiki Bertens, 110ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com um duplo 6/3, em 1 hora e 11 minutos.

A número 50 do mundo ainda não venceu nenhum jogo no circuito da WTA nesta temporada. Na próxima semana, a brasileira vai participar do Torneio de Miami.