Djokovic bate Berdych na sua estreia no ATP Finals

O sérvio Novak Djokovic estreou com vitória no ATP Finals, nesta segunda-feira, em Londres, ao superar o checo Tomas Berdych por 2 sets a 0, com duplo 6/3 e 6/3, após uma hora e 28 minutos de confronto.

O duelo entre os dois tenistas abriu o Grupo A da competição, que nesta segunda terá a sua primeira rodada completada com o confronto entre o espanhol Rafael Nadal e o norte-americano Andy Roddick.

Campeão do ATP Finals em 2008, Djokovic acumulou nesta segunda o seu quarto triunfo em cinco jogos diante de Berdych no circuito profissional. Neste ano, este foi o terceiro duelo entre os dois, sendo que o sérvio foi eliminado pelo checo na semifinal do Torneio de Wimbledon, antes de dar o troco no rival em confronto válido pela Copa Davis.

Para superar Berdych mais uma vez, o terceiro cabeça de chave desta edição do ATP Finals foi absoluto com o seu saque. Com cinco aces, Djokovic ganhou 79% dos pontos que disputou quando usou o seu primeiro serviço. Para completar, ele quebrou o saque do rival em três das sete oportunidades que teve no duelo e não cedeu nenhuma oportunidade de quebra ao adversário.

Berdych contabilizou sete aces na partida, mas teve apenas 50% de aproveitamento no primeiro saque e cometeu três dupla-faltas.

A primeira rodada do ATP Finals foi realizada no último domingo, quando Roger Federer e Andy Murray superaram, respectivamente, David Ferrer e Robin Soderling. ambos por 2 sets a 0, na primeira rodada do Grupo B.

Composto por duas chaves de quatro tenistas, o ATP Finals classificará para as semifinais os dois melhores de cada uma delas. O torneio que reúne os melhores tenistas da temporada será encerrado no próximo domingo.