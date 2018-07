Djokovic bate britânico com facilidade e avança às oitavas em Paris

Após muito esperar por conta das paralisações causadas pela chuva e ter a quadra do jogo modificada duas vezes, o sérvio Novak Djokovic, número 1 do mundo, venceu o britânico Aljaz Bedene por 3 sets a 0 - com parciais de 6/2, 6/3 e 6/3 -, neste sábado, e avançou às oitavas de final de Roland Garros, o Grand Slam francês disputado em quadras de saibro em Paris.

Com o resultado sobre o 66.º colocado do ranking da ATP, Djokovic chegou à 40.ª vitória no ano, alcançando a marca de 11 anos seguidos com tal feito. O adversário do sérvio nas oitavas de final será o 16.º colocado do ranking, o espanhol Roberto Bautista Agut, que avançou com vitória por 6/2, 6/3 e 6/3 sobre o croata Borna Coric.

Neste sábado, Djokovic abriu o primeiro set com 3/0 e foi firme quando sacou. Ele cedeu 10 pontos na parcial e só teve um break point contra, que foi salvo. Já no segundo set, após chegar a 5/1 e falhar na primeira chance de sacar para a parcial, administrou a vantagem até garantir 2 a 0.

Já o terceiro set ficou marcado pela pressa de Djokovic para fechar o jogo antes que não houvesse luz natural suficiente. Bedene ainda pediu atendimento por um problema ocular, mas não conseguiu evitar que o melhor tenista do mundo fechasse a parcial com 6/3, às 21h25 do horário local.

OUTROS RESULTADOS

Ainda neste sábado, o cabeça de chave número 7, o checo Tomas Berdych, saiu perdendo, mas conseguiu virar para cima do uruguaio Pablo Cuevas e venceu por 3 sets a 1 - com parciais de 4/6, 6/3, 6/2 e 7/5.

Nas oitavas de final, Berdych terá pela frente o espanhol David Ferrer, que passou pelo compatriota Feliciano López com uma boa vitória por 3 sets a 0 - com parciais de 6/4, 7/6 (8/6) e 6/1.

Já o belga David Goffin, de 25 anos, conquistou a sua primeira vitória sobre o espanhol Nicolas Almagro em uma partida de cinco sets - com parciais de 6/2, 4/6, 6/3, 4/6 e 6/2. O destaque do jogo ficou por conta do número de aces - Almagro fez 17 contra 10. Na sequência de Roland Garros, o belga encara o letão Ernests Gulbis, que passou de fase graças ao abandono do francês Jo-Wilfried Tsonga.