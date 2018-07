Djokovic bate espanhol e avança às quartas de final em Dubai

DUBAI - O sérvio Novak Djokovic sofreu um pouco e precisou jogar um inesperado tie-break no segundo set, mas justificou o seu favoritismo para garantir vaga nas quartas de final do Torneio de Dubai. Ele avançou ao vencer o espanhol Roberto Bautista Agut por 2 a 0, com parciais de 6/1 e 7/6 (7/4), nesta quarta-feira, após 1h30min de confronto.

Líder do ranking mundial e cabeça de chave número 1 do ATP 500 realizado nos Emirados Árabes Unidos, Djokovic enfrentará na próxima fase o italiano Andreas Seppi, que horas mais cedo derrotou o checo Lukas Rosol por 2 sets a 0, com 6/4 e 7/6 (7/4).

Diante do tenista da Itália, atual 20.º colocado da ATP, Djokovic voltará a defender seu amplo favoritismo contra um adversário que ele superou nos nove confrontos travados entre os dois até hoje. Três deles duelos aconteceram no ano passado, quando o sérvio venceu com facilidade nos Masters 1.000 de Montecarlo e Cincinnati e precisou jogar cinco sets para derrotar o rival em Roland Garros.

Para se garantir nas quartas de final, Djokovic começou arrasador diante do atual 55.º colocado do ranking da ATP. Com 91% de aproveitamento dos pontos que disputou quando encaixou o seu primeiro serviço, ele foi feliz em três de quatro chances de quebrar o saque do espanhol para fazer 6/1 rapidamente.

Entretanto, o que se desenhava como uma vitória arrasadora virou um jogo complicado no segundo set. A eficiência do saque do sérvio caiu muito na parcial e ele só conseguiu converter um de seis break points, enquanto Bautista Agut obteve uma quebra em três chances e arrastou a disputa ao tie-break. No desempate, porém, o tenista número 1 do mundo fez valer sua maior categoria, abrindo 5/2 e depois administrando a vantagem para fechar em 7/4.

Garantido nas quartas de final, Djokovic está em busca do seu quarto título do Torneio de Dubai, depois de ter se sagrado campeão em 2009, 2010 e 2011 e sido semifinalista no ano passado, quando foi eliminado pelo britânico Andy Murray.