Djokovic bate freguês com facilidade na estreia em Dubai

Líder do ranking mundial e cabeça de chave número 1, Djokovic busca o seu quarto título desta competição, depois de ter se sagrado campeão em 2009, 2010 e 2011 e sido semifinalista no ano passado, quando foi eliminado pelo britânico Andy Murray. Agora, por uma vaga nas quartas de final, o sérvio enfrentará o espanhol Roberto Bautista Agut, que na última segunda-feira passou pelo belga David Goffin por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/5.

A vitória desta terça também ratificou a condição de freguês que Troicki tem diante de Djokovic, que acumulou o seu 13.º triunfo em 14 jogos contra o seu compatriota, que só levou a melhor no primeiro duelo entre os dois, em Umag, na Croácia, em 2007.

Djokovic precisou de apenas 1h07min para superar mais uma vez Troicki, atual 44.º colocado do ranking mundial, que só conseguiu dar um pouco mais de trabalho ao poderoso rival no segundo set.

Com 90% de aproveitamento dos pontos que disputou quando encaixou o primeiro saque, Djokovic foi absoluto no set inicial do confronto desta terça, no qual aproveitou os dois break points cedidos por Troicki para fazer 6/1 rapidamente. Já na segunda parcial, ele foi feliz em duas de sete oportunidades de quebrar o serviço do adversário, que devolveu uma quebra e chegou a empatar o set em 4/4, antes de perder dois games seguidos e ser eliminado pelo seu compatriota.