Djokovic bate freguês Raonic e passa às semifinais do Masters 1000 de Madri O retrospecto entre Novak Djokovic e Milos Raonic segue inabalável para o número 1 do mundo. Nesta sexta-feira, o tenista sérvio derrotou o canadense por 2 sets a 0 - com parciais de 6/3 e 6/4, em 1 hora e 43 minutos -, avançou às semifinais do Masters 1000 de Madri, na Espanha, e se manteve invicto no duelo contra o 10.º colocado do ranking da ATP. São sete vitórias em sete jogos no circuito profissional.