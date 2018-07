Djokovic bate Gasquet e chega à 43ª vitória seguida

O sérvio alcançou sua 43.ª vitória seguida, incluindo dois resultados positivos no final de 2010, e se tornou o dono da terceira maior série invicta da Era Aberta, desde 1968. Agora ele só está atrás do espanhol Guillermo Vilas, com 46 triunfos, e do checo Ivan Lendl, com 44.

Somando somente os resultados deste ano, Djokovic chegou às 41 vitórias e está a apenas uma de igualar o americano John McEnroe, que detém a melhor série no início de temporada, desde 1984. Ele poderá igualar o recorde se vencer seu próximo adversário, o italiano Fabio Fognini, nas quartas de final de Roland Garros.

Neste domingo, o sérvio teve pouco trabalho para superar Gasquet, depois de eliminar o argentino Juan Martín Del Potro no sábado. Djokovic foi mais eficiente no saque, cometeu menos erros forçados (apenas 15, contra 26 do rival) e se defendeu bem nos três break points que cedeu.

Gasquet, algoz do brasileiro Thomaz Bellucci na terceira rodada, sucumbiu mais uma vez à pressão da torcida francesa e não ofereceu resistência ao embalado adversário. Após 1h47min, Djokovic aproveitou seu quarto match point e ficou mais perto de se tornar o número 1 do mundo. Ele só precisa chegar à final para assegurar o topo do ranking.