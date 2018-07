Djokovic bate Gasquet e vai às quartas de final em Miami O tenista sérvio Novak Djokovic confirmou o favoritismo e garantiu nesta terça-feira a sua vaga nas quartas de final do Masters 1000 de Miami, nos Estados Unidos. Número 1 do mundo, ele ganhou do francês Richard Gasquet por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3, em 1 hora e 39 minutos de jogo.