Djokovic bate Hanescu e avança em Roland Garros

Com a vitória, Djokovic ampliou o seu domínio no confronto direto com Hanescu, com quatro triunfos em quatro partidas. Mas a partida teve números equilibrados, com 44 winners do sérvio e 41 do romeno. E Djokovic cometeu 25 erros não-forçados contra 31 do oponente.

Agora, o tenista sérvio aguarda a definição do seu adversário nas oitavas de final de Roland Garros, que sairá do jogo entre o espanhol Juan Carlos Ferrero, ex-número 1 do mundo e campeão do Grand Slam francês em 2003, e o norte-americano Robby Ginepri.

O espanhol Nicolas Almagro venceu o ucraniano Alexandr Dolgopolov Jr por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/3 e 6/4. Nas oitavas de final, ele enfrentará o vencedor da partida entre o compatriota Fernando Verdasco e o alemão Philipp Kohlschreiber.