Djokovic bate Istomin e avança às quartas no Masters de Montreal

MONTREAL - Em uma partida equilibrada, com a grande maioria das jogadas de fundo de quadra, o sérvio Novak Djokovic derrotou de virada o usbeque Denis Istomin por 2 sets a 1 - com parciais de 2/6, 6/4 e 6/4, em pouco mais de duas horas - e avançou às quartas de final do Masters 1000 de Montreal, no Canadá, que também serve de preparação para o US Open, o quarto e último Grand Slam da temporada - no final deste mês, em Nova York.

Istomin, atual 66.º colocado do ranking mundial da ATP, deu muito trabalho para o atual número 1 do mundo. Não à toa, conseguiu convincentes vitória nas rodadas anteriores sobre o sérvio Janko Tipsarevic e sobre o canadense Filip Peliwo, convidado da organização.

Nas quartas de final, Djokovic terá pela frente o francês Richard Gasquet, cabeça de chave número 7 e nono colocado do ranking mundial, que teve muito trabalho para derrotar de virada o japonês Kei Nishikori, número 11 do mundo, por 2 sets a 1 - com parciais de 1/6, 6/3 e 6/3.