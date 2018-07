Djokovic bate japonês e vai à terceira rodada em Paris Terceiro cabeça de chave do Torneio de Roland Garros, o sérvio Novak Djokovic se garantiu na terceira rodada do Grand Slam, nesta sexta-feira, em Paris. Ele avançou ao bater o japonês Kei Nishikori por 3 sets a 0, com parciais de 6/1, 6/4 e 6/4.