Djokovic bate Jo-Wilfried Tsonga e vai à final de torneio exibição

ABU DABI - O sérvio Novak Djokovic não deu chances para Jo-Wilfried Tsonga nesta sexta-feira e venceu em sua estreia no torneio amistoso que está sendo disputado em Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos. Pela semifinal, o número 2 do mundo derrotou o rival por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/3, garantindo vaga na decisão da competição.

Djokovic voltará à quadra neste sábado para disputar o título do torneio contra David Ferrer, que também nesta sexta bateu o compatriota Rafael Nadal na outra semifinal. Por outro lado, Tsonga atuará na disputa da terceira colocação justamente com Nadal.

O tenista sérvio foi observado nesta sexta por seu novo técnico, o ex-tenista alemão Boris Becker. E Becker deve ter ficado satisfeito com o que viu. Djokovic impôs seu jogo desde o início da partida e, mesmo sem deslanchar no placar, pareceu ter o duelo sob seu comando durante todo o tempo.

Mais cedo, o britânico Andy Murray havia vencido sua primeira partida após três meses afastado por conta de uma lesão nas costas. Derrotado na estreia por Tsonga, Murray bateu o suíço Stanislas Wawrinka por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, garantindo a quinta posição do torneio.