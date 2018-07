Djokovic bate Murray e fatura o Masters 1000 de Paris novamente

A cada torneio, Novak Djokovic mostra que está atuando em um nível diferente dos rivais. E no Masters 1000 de Paris, não foi diferente. Neste domingo, o sérvio número 1 do mundo não teve qualquer dificuldade para vencer o britânico Andy Murray na decisão do torneio francês e faturou mais um título ao fazer 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4.

Nem mesmo diante do número 3 do mundo, Djokovic mostrou enfrentar qualquer trabalho para vencer. Este foi simplesmente o décimo título do sérvio na temporada, o que fará com que ele chegue bastante embalado para o ATP Finals, que reúne os oito melhores tenistas do ano e começa no dia 15.

Este foi o sexto troféu de Masters 1000 levantado pelo número 1 do mundo em 2015, sendo que com a conquista deste domingo ele se tornou o único tenista a ganhar seis torneios deste nível numa única temporada. Na carreira, já são 58 conquistas de títulos em simples, sendo quatro em Paris. O sérvio, aliás, está se tornando o "rei" do torneio, já que neste domingo confirmou o tricampeonato consecutivo na capital francesa.

Ao contrário do que se esperava, a final acabou sendo bastante tranquila para Djokovic. No primeiro set, Murray conseguiu manter o confronto equilibrado somente até o terceiro game, quando o sérvio conseguiu a primeira quebra. Ele repetiria a dose no sétimo game para largar em vantagem.

A segunda parcial foi um pouco mais equilibrada, mas Djokovic seguia dando muito trabalho nos saques do adversário, que, por sua vez, pouco incomodava. Até que no sétimo game, o sérvio aproveitou um break point para ficar em vantagem. Sem forças, Murray não se recuperaria.

A superioridade de Djokovic foi traduzida nos números da partida. O sérvio teve nove oportunidades de quebra no saque de Murray, que teve apenas uma. Com isso, venceu pela 21.ª vez diante do britânico, em 30 confrontos entre eles.