Djokovic bate Raonic e vai encarar Cilic na semifinal de Cincinnati

O sérvio Novak Djokovic derrotou o canadense Milos Raonic por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 4/6 e 6/3, em seu segundo jogo disputado nesta sexta-feira e avançou para a semifinal do Masters 1000 de Cincinnati. Na próxima fase, ele enfrentará Marin Cilic, que venceu o espanhol Pablo Carreno Busta por 7/6 (9/7) e 6/4.

Mais cedo, Djokovic havia jogado o terceiro set do duelo contra o búlgaro Grigor Dimitrov, que foi interrompido na quinta-feira por conta da chuva. Sem dificuldade, ele fechou a partida com uma vitória de virada por 2 sets a 1.

Pelas quartas, o sérvio manteve a superioridade contra Raonic e alcançou o nono triunfo em nove confrontos contra o canadense. Na partida, Raonic teve a chance de vencer o primeiro set mas vacilou. Ele vencia por 5 a 4 e sacava para fechar a primeira parcial. Mas cometeu duas duplas faltas e Djokovic venceu os dois games seguintes.

Raonic reagiu no segundo, conseguiu uma quebra abrindo vantagem de 3 a 1 e depois se manteve à frente do placar para fechar em 6/4. Na parcial decisiva, o canadense chegou a quebrar o saque de Djokovic logo no início. Mas na sequência, o sérvio devolveu a quebra. Nos momentos decisivos, o canadense voltou a errar e permitiu que Djokovic quebrasse novamente seu saque fechando o jogo em 6/3.