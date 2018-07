Djokovic bate Troicki e avança às oitavas em Miami

Djokovic vai enfrentar na sequência o francês Richard Gasquet, que despachou nesta segunda o espanhol Albert Ramos por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 5/7 e 6/3. O sérvio também leva vantagem no retrospecto contra Gasquet. São cinco vitórias e apenas uma derrota no circuito profissional.

Para alcançar às oitavas, Djokovic não teve facilidade para conter as investidas do compatriota. Somente no set inicial, o líder do ranking precisou salvar cinco break points para manter seu saque e assegurar a vantagem no placar.

Na segunda parcial, o número 1 chegou a ter o saque quebrado. No entanto, se impôs no serviço do adversário por duas vezes e fechou a partida após 1h25min de duelo. Djokovic selou a vitória com 16 bolas vencedoras, contra 13 de Troicki, e 19 erros não forçados, diante de 24 do compatriota.

Ainda nesta segunda, o norte-americano Mardy Fish bateu o sul-africano Kevin Anderson por 6/4 e 6/3, enquanto o espanhol Nicolás Almagro superou o compatriota Fernando Verdasco por 6/3 e 6/4. Fish e Almagro se enfrentarão nas oitavas de final.