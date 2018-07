Djokovic bate Wawrinka e encara Soderling em Roma

Na sequência, ele terá pela frente o sueco Robin Soderling, atual número cinco do ranking da ATP. Nesta quinta, Soderling sofreu para vencer o espanhol Nicolas Almagro por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 3/6 e 6/4.

Depois de atropelar na estreia, Djokovic teve mais trabalho para vencer nesta quinta, em uma reedição da final de Roma de 2008 - vencida pelo sérvio. Mostrando bom ritmo, Wawrinka fez um primeiro set equilibrado e não facilitou a vida do número dois do ranking. Chegou a ter quatro break points, mas não aproveitou as chances.

Djokovic foi mais eficiente ao quebrar o saque do rival no décimo game, depois de perder dois set points. Embalado, o sérvio começou melhor no segundo set e impôs nova quebra logo no segundo game. Wawrinka voltou a desperdiçar oportunidades e viu o adversário abrir 5/0. No final, venceu um game de honra e evitou o "pneu" diante do melhor jogador de 2011 até agora.