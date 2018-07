Djokovic cai quatro posições e volta a deixar o Top 20 do ranking da ATP

Novak Djokovic caiu quatro posições e deixou o top 20 do ranking da ATP, atualizado pela entidade nesta segunda-feira. Enquanto o espanhol Rafael Nadal e o suíço Roger Federer seguem em primeiro e segundo lugares, respectivamente, o tenista sérvio caiu quatro posições e agora é o 21º colocado.

Com a queda do ex-número 1 do mundo, o britânico Kyle Edmund, o australiano Nick Kyrgios, o francês Lucas Pouille e o croata Borna Coric ganharam uma posição cada e agora ocupam os postos entre o 17° e o 20° lugar, respectivamente. O vice-campeonato no Torneio de Queens, há dois domingos, havia rendido ao sérvio o pulo de 22º para 17º na atualização anterior do ranking.

Alterações mais significativas são esperadas para daqui suas semanas, depois do fim do Torneio de Wimbledon, Grand Slam iniciado nesta segunda-feira, em Londres. Federer tem 2 mil pontos a defender porque foi campeão na edição de 2017 do Grand Slam britânico, contra apenas 180 pontos de Nadal, eliminado nas oitavas de final há um ano. Quinto colocado, Marin Cilic foi derrotado pelo suíço na final de um ano atrás e terá de defender 1,2 mil pontos em 2018.

Nadal agora acumula 179 semanas não consecutivas na liderança do ranking durante a carreira. Em 2018, o espanhol ficou na ponta por 19 semanas, enquanto Federer ficou durante seis. Rivais de longa data nas quadras, os tenistas já se alteraram seis vezes entre o primeiro e o segundo lugares desde janeiro.

Entre os brasileiros, Thiago Monteiro subiu dois lugares e segue sendo o melhor tenista do País no ranking, em 130º, enquanto Rogério Dutra Silva é o 135º, um posto acima do que figurava há uma semana. Guilherme Clezar caiu um lugar e é o atual 191 do mundo. Thomaz Bellucci subiu duas posições e está em 274º.

Confira a lista dos 20 primeiros colocados do ranking da ATP:

1.º Rafael Nadal (ESP), 8.770 pontos

2.º Roger Federer (SUI), 8.720

3.º Alexander Zverev (ALE), 5.755

4.º Juan Martín del Potro (ARG), 5.080

5.º Marin Cilic (CRO), 5.060

6.º Grigor Dimitrov (BUL), 4.780

7.º Dominic Thiem (AUT), 3.835

8.º Kevin Anderson (RSA), 3.635

9.º David Goffin (BEL), 3.110

10.º John Isner (EUA), 3.045

11.º Diego Schwartzman (ARG), 2.435

12.º Pablo Carreño (ESP), 2.145

13.º Sam Querrey (EUA), 2.130

14.º Roberto Bautista Agut (ESP), 2.120

15.º Jack Sock (EUA), 2.110

16.º Fabio Fognini (ITA), 2.030

17.º Kyle Edmund (ING), 1.950

18.º Nick Kyrgios (AUS), 1.855

19.º Lucas Pouille (FRA), 1.835

20.º Borna Coric (CRO), 1.745

130.º Thiago Monteiro (BRA), 434

135.º Rogério Dutra Silva (BRA), 414

192.º Guilherme Clezar (BRA), 298

274.º Thomaz Bellucci (BRA), 201