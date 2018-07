Djokovic começa firme a busca pelo terceiro título na Austrália

MELBOURNE - O sérvio Novak Djokovic deu demonstrações de seu melhor tênis ao começar, nesta segunda-feira, a busca pelo terceiro título consecutivo do Aberto da Austrália com uma vitória por 6-2, 6-4 e 7-5 sobre o francês Paul-Henri Mathieu.

Apesar de ter poupado energia para confrontos posteriores, o tenista número um do mundo forçou o ritmo quando necessários para salvar três break-points no segundo set, e também quando a terceira parcial parecia destinada a um tiebreak.

Na primeira ocasião, Djokovic conseguiu três aces para sair do perigo, e, na segunda, acertou uma sequência de bolas excepcionais que garantiram a vitória em 1 horas e 42 minutos.

"Acho que foi uma partida realmente boa. Nós dois sacamos bem no segundo e terceiro sets, mas eu soube aguentar e jogar bem", disse o principal cabeça-de-chave do primeiro torneio do Grand Slam no ano.

Na próxima rodada, o sérvio enfrentará o norte-americano Ryan Harrison, que bateu o colombiano Santiago Giraldo por 2-6, 6-4, 7-5 e 6-4.

Entre os outros cabeças-de-chave que avançaram para a segunda rodada estão o tcheco Tomás Berdych, quinto pré-classificado, que venceu o norte-americano Michael Russel, e o espanhol Nicolás Almagro, 10o cabeça-de-chave, que venceu o também norte-americano Steve Johnson.

O argentino Juan Mónaco, 11o cabeça-de-chave, foi o primeiro pré-classificado eliminado, ao ser derrotado pelo russo Andrey Kuznetsov. Seu compatriota Carlos Berlocq, por outro lado, bateu o belga Maxime Authom.

Apesar do calor recorde registrado na Austrália nas últimas semanas, o torneio começou nesta segunda com o céu nubaldo no Melbourne Park.