Djokovic conclui jogo adiado pela chuva e bate canadense na estreia em Eastbourne

A estreia de Novak Djokovic no Torneio de Eastbourne enfim foi concluída e com vitória do tenista sérvio. Em duelo iniciado na última terça-feira e interrompido por causa da chuva na cidade inglesa, o número 2 do mundo avançou no evento preparatório para Wimbledon ao superar o canadense Vasek Pospisil, o 75º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, em 1 hora e 25 minutos.

Djokovic havia vencido o primeiro game desta terça e levava a melhor no segundo, no saque de Pospisil, em 15/30, quando a chuva fez com que os tenistas tivessem que deixar a quadra por causa da chuva. Na retomada do jogo, nesta quarta-feira, o sérvio assegurou a sua vitória no primeiro set ao converter um break point no décimo game, fazendo 6/4.

No segundo set, Djokovic também só conseguiu uma quebra de saque, no sexto game, o que acabou sendo suficiente para o sérvio garantir o seu triunfo, dessa vez por 6/3, e fechar o jogo. Agora classificado às quartas de final em Eastbourne, Djokovic vai aguardar a definição do seu adversário, que vai sair da partida entre os norte-americanos Donald Young e Jared Donaldson.

O duelo com Pospisil foi o primeiro jogo de Djokovic desde que perdeu há cerca de três semanas para o austríaco Dominic Thiem nas quartas de final de Roland Garros. E vivendo uma temporada irregular, ele decidiu disputar um evento preparatório para Wimbledon pela primeira vez desde 2010.

Em jogos já encerrados nesta quarta-feira, ainda pela primeira rodada do Torneio de Eastbourne, o italiano Thomas Fabbiano, o russo Daniil Medvedev, o sérvio Dusan Lajovic e o alemão Mischa Zverev triunfaram.