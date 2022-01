Djokovic confirma ‘erro humano’ no formulário de entrada na Austrália

O tenista Novak Djokovic disse que "erro humano" está por trás da informação incorreta contida em seus documentos de entrada na Austrália a respeito de viagens recentes, que violam as rígidas leis do país. O governo ainda pondera se deve deportar o jogador.

Djokovic foi mantido em detenção de imigração em Melbourne por vários dias depois que seu visto foi cancelado por funcionários da força de fronteira, que questionaram sua isenção médica para a exigência de ser vacinado contra o covid-19.

Ele foi liberado na segunda-feira, 10, quando um juiz anulou a decisão, dizendo que o cancelamento do visto era "irracional" porque o jogador não teve tempo de consultar advogados e autoridades do tênis quando chegou ao país.

Nesta quarta-feira, 12, Djokovic disse que sua declaração de viagem foi preenchida por sua equipe de apoio, que cometeu um "erro administrativo" ao marcar a caixa "não" em resposta ao fato de ele ter viajado para outro lugar nos 14 dias antes de chegar à Austrália.

"Isso foi um erro humano e certamente não foi deliberado", disse Djokovic em um post no Instagram. "Estamos vivendo tempos desafiadores em uma pandemia global e, às vezes, esses erros podem ocorrer."

A declaração veio enquanto o ministro da Imigração da Austrália, Alex Hawke, considerava se cancelaria o visto do tenista número um do mundo antes do Aberto da Austrália, que começa em 17 de janeiro.

Fornecer informações falsas ou enganosas no formulário é uma ofensa, com pena máxima de 12 meses de prisão e multa de até A$ 6.600 ($ 4.730) e pode levar ao cancelamento do visto do infrator.

Djokovic, que está tentando conquistar o recorde de 21º major de tênis no Open, disse que seus advogados forneceram informações adicionais ao governo australiano na quarta-feira.

Um porta-voz de Hawke, que tem o poder discricionário de cancelar novamente o visto de Djokovic, disse que o processo de consideração seria estendido para avaliar as novas informações. / Com informações da Reuters