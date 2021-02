Djokovic conquista Aberto da Austrália, seu 18º título da Grand Slam

O sérvio Novak Djokovic derrotou o russo Daniil Medvedev e garantiu seu nono título do Aberto da Austrália e o terceiro consecutivo no Aberto da Austrália que ocorreu este domingo, 21, em Melbourne.

O número um do mundo se recuperou a tempo de uma lesão abdominal sofrida em sua partida da terceira rodada contra Taylor Fritz. Em um ritmo vertiginoso, Djokovic assumiu uma vantagem de 3 a 0 no placar enquanto o público ainda acessava uma quadra Rod Laver, que foi mantida à portas fechadas por cinco dias entre a primeira e a segunda semana da competição, como consequência do confinamento em Melbourne. O jogo, que durou menos de duas horas, teve sets de 7-5, 6-2 e 6-2.

O moscovita de 25 anos não se recuperou e se desesperou com o brilhantismo do oponente, a ponto de destruir a raquete depois de acertar o solo na última parte do segundo set.

Djokovic alcançou, desta forma, seu décimo oitavo 'major', que o coloca a dois atrás dos vinte do suíço Roger Federer e do espanhol Rafael Nadal. Com sua vitória, o Balcã se tornou o segundo tenista a ganhar nove títulos do Grand Slam em um dos quatro torneios. O primeiro jogador a alcançar esse feito foi Nadal com sua coroa em 2014 em Roland Garros.

Medvedev, por sua vez, perde sua segunda final em um Grand Slam após o Aberto dos Estados Unidos de 2019, e rompe com sua série de 20 vitórias consecutivas. Seu tropeço foi outra decepção para uma nova geração que é incapaz de quebrar com o domínio de Djokovic, Nadal e Federer na última década./ AFP e EFE