Djokovic derrota argentino e vai à terceira rodada do Aberto da Austrália

MELBOURNE - Atual tricampeão do Aberto da Austrália, o sérvio Novak Djokovic se garantiu na terceira rodada do Grand Slam realizado em Melbourne, nesta quarta-feira, ao vencer o argentino Leonardo Mayer por 3 sets a 0, com parciais de 6/0, 6/4 e 6/4.

Segundo cabeça de chave da competição, o vice-líder do ranking mundial busca o seu quinto título do primeiro grande torneio da temporada - foi campeão também em 2008 - e terá como próximo rival o usbeque Denis Istomin, que nesta quarta derrotou o russo Dmitry Tursunov por 3 sets a 1, com 7/6 (7/3), 4/6, 6/1 e 6/4.

Djokovic já havia vencido a sua estreia em sets diretos e acumulou nesta quarta a sua 160ª vitória em um Grand Slam. Para isso, o tenista de Belgrado foi dominante no duelo diante de Mayer, no qual não teve o seu saque ameaçado em nenhuma oportunidade e chegou a aplicar um "pneu" (6/0) na primeira parcial.

Eficiente, Djokovic aproveitou cinco de seis chances de quebrar o serviço do argentino no confronto, acumulou 30 bolas vencedoras e cometeu apenas 11 erros não-forçados, além de ter contabilizado 12 aces.

No mesmo lado da chave do sérvio, David Ferrer também assegurou lugar na terceira rodada do Aberto da Austrália nesta quarta-feira. Terceiro pré-classificado, o espanhol avançou ao bater o francês Adrian Mannarino por 3 sets a 1, com 7/6 (7/2), 5/7, 6/0 e 6/3.

Desta forma, Ferrer se credenciou para encarar na próxima fase um outro tenista francês: Jeremy Chardy, que nesta segunda rodada passou pelo ucraniano Alexandr Dolgopolov, também por 3 a 1, com parciais de 7/5, 7/6 (7/5), 6/7 (3/7) e 7/6 (7/5).

O checo Tomas Berdych, por sua vez, confirmou nesta quarta a sua condição de sétimo cabeça de chave ao vencer facilmente o francês Kenny De Schepper por 6/4, 6/1 e 6/3. Assim, ele foi à terceira rodada e terá como próximo adversário o bósnio Damir Dzumhur, que contou com a desistência de Ivan Dodig quando liderava o quarto set por 4/1, sendo que o croata havia vencido as duas primeiras parciais por 6/4 e perdido a terceira por 6/3.

Também garantido na terceira rodada está o francês Richard Gasquet, nono pré-classificado. Ele passou pelo russo Nikolay Davydenko por 7/6 (7/3), 6/4 e 6/4 e agora irá encarar o espanhol Tommy Robredo, que nesta quarta levou a melhor sobre o francês Julien Benneteau, batido com parciais de 6/3, 6/7 (4/7), 6/1 e 7/6 (8/6).

O italiano Fabio Fognini, o sul-africano Kevin Anderson e o polonês Jerzy Janowicz foram outros cabeças de chave que avançaram à terceira rodada nesta quarta. Já o russo Mikhail Youzhny e o letão Ernests Gulbis não conseguiram justificar a condição de pré-classificados ao caírem respectivamente diante do alemão Florian Mayer e do norte-americano Sam Querrey.