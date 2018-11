Djokovic bate Cilic e avança às semifinais como único invicto no ATP Finals

Assim como a dupla formada pelo brasileiro Bruno Soares e pelo britânico Jamie Murray, o sérvio Novak Djokovic conseguiu nesta sexta-feira avançar de forma invicta às semifinais do ATP Finals, torneio em Londres que reúne oito dos melhores tenistas da temporada. Para isso, o atual número 1 do mundo derrotou o croata Marin Cilic por 2 sets a 0 - com parciais de 7/6 (9/7) e 6/2, em 1 hora e 35 minutos.

Com o fechamento do Grupo Gustavo Kuerten, Djokovic terminou na liderança com três vitórias. A segunda posição ficou com o alemão Alexander Zverev, que mais cedo nesta sexta-feira havia derrotado o norte-americano John Isner e obtido a sua vaga como o segundo colocado. Nas semifinais, neste sábado, o sérvio enfrentará o sul-africano Kevin Anderson e o tenista da Alemanha terá pela frente o suíço Roger Federer.

Líder do ranking da ATP e cinco vezes campeão do ATP Finals, Djokovic tem ampla vantagem no confronto direto contra Anderson, atual número 6 do mundo. Em oito jogos até agora no circuito profissional, são sete vitórias.

Já Cilic, que entrou em quadra nesta sexta-feira já eliminado, jamais passou da fase de grupos em quatro participações no ATP Finals. O croata de 30 anos e número 7 do mundo tem apenas duas vitórias em 12 jogos disputados pelo evento. No confronto direto contra Djokovic, só venceu duas vezes em 19 partidas.

Nos números do jogo desta sexta-feira, Djokovic mostrou a razão de ser o melhor do mundo na atualidade. O sérvio terminou com apenas cinco pontos perdidos no saque, com aproveitamento de 91% dos pontos disputados em seu serviço - chegou a vencer 31 pontos seguidos em seu saque. Cilic liderou nos winners por 21 a 18, mas cometeu 25 erros contra 12 do rival.