Djokovic derrota Ferrer e fatura título em Abu Dabi

ABU DABI - Novak Djokovic faturou pela terceira vez consecutiva o título do torneio de exibição disputado em Abu Dabi, que é encarado pelos tenistas como preparação para o Aberto da Austrália. Neste sábado, o sérvio venceu o espanhol David Ferrer na final por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/2.

Para chegar à decisão, Djokovic bateu na sexta-feira o francês Jo-Wilfried Tsonga. O sérvio, assim como o espanhol Rafael Nadal, entrou direto na disputa da semifinal. O líder do ranking, contudo, foi superado por Ferrer na sexta e acabou ficando com o terceiro lugar, ao bater Tsonga neste sábado.

Para Djokovic, a competição amistosa marcou a estreia da parceria com o alemão Boris Becker, que passou a integrar sua equipe recentemente. Ao fim do torneio de exibição, o sérvio vai intensificar os treinos com Becker visando o Aberto da Austrália, que terá início no dia 13 de janeiro.

Djokovic não disputará mais nenhuma competição até o primeiro Grand Slam do ano, ao contrário de Nadal. O espanhol vai entrar no ATP 250 de Doha, que contará também com o escocês Andy Murray. Roger Federer, por sua vez, competirá no Torneio de Brisbane. As duas competições terão início neste fim de semana.