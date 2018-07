Djokovic derrota indiano e avança às oitavas em Miami

O sérvio Novak Djokovic está "passeando" no Masters 1000 de Miami, o segundo da temporada de 2013, que acontece em quadras rápidas. Depois de despachar o checo Lukas Rosol na estreia, o atual número 1 do mundo não teve trabalho para derrotar o indiano Somdev Devvarman, apenas o 254.º colocado do ranking da ATP, por 2 sets a 0 - com parciais de 6/2 e 6/4 -, neste domingo, pela terceira rodada da competição norte-americana.

Com a fácil vitória na quadra central do Complexo de Tênis de Miami, Djokovic terá agora muito mais dificuldade nas oitavas de final do torneio. O seu adversário será o alemão Tommy Haas, ex-top 10 e atual número 18 do mundo, que ganhou do ucraniano Alexandr Dolgopolov, cabeça de chave 19, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2.

Também com muita facilidade, o espanhol David Ferrer ganhou mais uma vez na competição. Contra o italiano Fabio Fognini, cabeça 32, o número 5 do ranking da ATP venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/5. Nas oitavas, o seu rival será o japonês Kei Nishikori, 13.º pré-classificado, que derrotou o belga Xavier Malisse também por 2 a 0 - parciais de 6/2 e 7/5.

Mais dificuldades para avançar em Miami teve o sérvio Janko Tipsarevic. O cabeça de chave número 7 precisou de três sets para vencer de virada o sul-africano Kevin Anderson por 2 a 1 - com parciais de 4/6, 7/6 (7/5) e 6/0. Nas oitavas, o adversário será o francês Gilles Simon, 11.º pré-classificado, que eliminou o esloveno Grega Zemlja com um duplo 6/4.