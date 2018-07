Djokovic derrota Monaco na estreia em Cincinnati

CINCINNATI - Novak Djokovic estreou com vitória no Masters 1.000 de Cincinnati, único torneio que ainda não venceu na série de torneios que só perde em importância para os Grand Slams. O número 1 do mundo venceu nesta quarta-feira o argentino Juan Monaco por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/2, em 1h17min de partida.

Djokovic voltou à quadra nesta quarta-feira após a dolorosa derrota para Rafael Nadal na semifinal em Montreal, semana passada. E o sérvio não se mostrou abalado pelo revés, apesar do início lento contra Monaco. O líder do ranking saiu na frente, ao faturar a primeira quebra de saque da partida, mas permitiu a reação do rival.

Monaco chegou a vencer quatro games seguidos, abrindo a oportunidade de sacar para o set, quando tinha 5/4. Djokovic, então, mostrou porque é o número 1 do mundo e virou a parcial para fechar em 7/5. Daí em diante, o sérvio não vacilou mais.

Ele começou o segundo set em bom ritmo e grande aproveitamento no saque. Não teve o serviço ameaçado em nenhum momento na parcial. Mais sólido no fundo de quadra, Djokovic confirmou o favoritismo ao obter duas quebras de saque no set, fechando em 6/2.

Djokovic estreou direto na segunda rodada, por ser um dos principais cabeças de chave, e avançou às oitavas de final. Seu próximo adversário será o belga David Goffin, que despachou o canadense Vasek Pospisil, grande surpresa do Masters de Montreal, na semana passada. Pospisil foi eliminado por 7/5, 1/6 e 7/6 (8/6).

Ainda nesta quarta, avançaram no torneio o argentino Juan Martín del Potro, o local John Isner e o espanhol Feliciano López. O primeiro venceu o russo Nikolay Davydenko por duplo 7/5. Agora ele vai enfrentar López, que avançou ao contar com o abandono de Jeremy Chardy - o francês perdia por 6/4 e 2/2 quando desistiu da partida.

Isner, por sua vez, superou outro francês, Richard Gasquet. O oitavo cabeça de chave foi eliminado por 7/6 (8/6) e 6/2. O tenista da casa vai cruzar nas oitavas com o canadense Milos Raonic, vice-campeão em Montreal. Raonic derrotou nesta quarta o sérvio Janko Tipsarevic por 6/4 e 7/6 (7/4).