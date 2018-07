Djokovic derrota Stepanek de virada em Wimbledon

Djokovic terminou a partida desta sexta-feira, válida pela terceira rodada de Wimbledon, com 49 winners e 13 erros não forçados contra 27 bolas vencedoras e 19 equívocos de Stepanek.

O checo fez um duelo equilibrado com Djokovic no primeiro set e foi perfeito no momento de definição. No 10º game, o checo conseguiu uma quebra de serviço e fechou a parcial em 6/4. O sérvio, porém, reagiu imediatamente. Ele converteu um break-point no primeiro game do segundo set e outro no sétimo para vencer por 6/2 e empatar o duelo.

Embalado, Djokovic dominou completamente o terceiro set. Abriu 4/0, com duas quebras de serviço, e venceu a parcial por 6/2. A situação se repetiu no quarto set, quando o sérvio fez novamente fez 4/0 e triunfou por 6/2 para avançar às oitavas de final de Wimbledon.

Djokovic já conhece o seu próximo adversário em Wimbledon. O atual campeão e número 1 do mundo vai encarar o compatriota Viktor Troicki, 34º colocado no ranking da ATP, que nesta sexta-feira derrotou o argentino Juan Monaco por 3 sets a 0, com parciais de 7/5, 7/5 e 6/3.

Número 22 do mundo, o canadense Milos Raonic foi eliminado na segunda rodada de Wimbledon ao perder para o norte-americano Sam Querrey, 64º colocado no ranking da ATP, por 3 sets a 1, com parciais de 6/7 (3/7), 7/6 (9/7), 7/6 (10/8) e 6/4, em jogo que foi interrompido na quinta-feira por falta de luz natural. Agora, Querrey vai encarar o croata Marin Cilic.