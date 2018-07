Djokovic desfalca Sérvia em duelo com checos na Davis

O tenista número 1 do mundo já havia sido descartado do confronto anterior dos sérvios, que mesmo sem o jogador derrotaram a Suécia por 4 a 1 na melhor de cinco confrontos entre os dois países. Com muito pontos a defender em vários torneios de peso após a temporada espetacular que realizou no ano passado, Djokovic vem sendo poupado pelo capitão sérvio Bogdan Obradovic em um ano no qual ele ainda dará atenção especial aos Jogos Olímpicos de Londres.

O comandante preferiu repetir a mesma formação de tenistas que encarou os suecos, com Janko Tipsarevic, Viktor Troicki, Dusan Lajovic e Nenad Zimonjic. Eles terão pela frente a equipe checa, liderada por Tomas Berdych, sétimo colocado do ranking mundial, e que também contará com Radek Stepanek, Lukas Rosol e Frantisek Cermak.

Horas antes de Djokovic ter a sua ausência confirmada, a Espanha já havia descartado Rafael Nadal, vice-líder do ranking mundial, do duelo que o país fará contra a Áustria nas quartas de final da Davis. Assim como o sérvio, ele não defendeu os espanhóis na fase anterior da competição, pois voltou a ser poupado por causa do desgaste provocado pela temporada e por também priorizar a busca pelo ouro olímpico nos Jogos de Londres.

Já a França foi convocada nesta terça pelo capitão Guy Forget com Jo-Wilfried Tsonga liderando uma equipe que contará também com Gael Monfils, Michael Llodra e Julien Benneteau. Com a vantagem de atuar em casa, eles enfrentarão os Estados Unidos, nação cuja a equipe foi confirmada por Jim Courier com John Isner, Mardy Fish e os irmãos Mike e Bob Bryan.

A Argentina, atual vice-campeã da Davis, será liderada por Juan Martín del Potro em um time que também terá Juan Monaco, David Nalbandian e Eduardo Schwank. Eles formam a equipe que medirá forças com a Croácia, em Buenos Aires, pelas quartas de final. Os croatas foram convocados nesta terça com Marin Cilic, Ivo Karlovic, Antonio Veic e Lovro Zovko.