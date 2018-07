Djokovic dispara na liderança e Nadal cai para 5º no ranking

O sérvio Novak Djokovic segue cada vez mais folgado na liderança do ranking da ATP. Nesta segunda-feira, no dia seguinte ao seu título do Masters 1000 de Miami, ele ampliou ainda mais a sua vantagem para o segundo colocado, o suíço Roger Federer, e ainda viu o espanhol Rafael Nadal cair para a quinta colocação.

Com 13.205 pontos, Djokovic completou a 141ª semana como número 1 do mundo, igualando o período em que Nadal liderou a lista, e agora tem 4.310 de vantagem para Federer, que foi eliminado nas quartas de final de Miami e passou a somar 8.895 pontos.

Vice-campeão em Miami, o britânico Andy Murray ascendeu no ranking e agora é o terceiro colocado com 6.060 pontos. Ele é seguido pelo japonês Kei Nishikori, que caiu nas quartas de final e atingiu a sua melhor posição no ranking, com 5.280 pontos.

Ambos ultrapassaram Nadal, que foi eliminado na terceira rodada em Miami e está em quinto lugar com 5.225 pontos, na sua pior posição na lista desde 13 de maio de 2013. Ele é seguido pelo canadense Milos Raonic, que parou nas oitavas de final, e pelo espanhol David Ferrer, que caiu nas quartas de final.

Semifinalista em Miami, o checo Tomas Berdych subiu uma posição no ranking e agora é o oitavo colocado, tendo ultrapassado o suíço Stan Wawrinka, que caiu para o nono lugar ao ser eliminado na terceira rodada. E o Top 10 é completado pelo croata Marin Cilic. Já o norte-americano John Isner subiu cinco posições e agora está em 19º lugar após ser semifinalista do Masters 1000.

Já a boa participação de Thomaz Bellucci em Miami acirrou a disputa pelo posto de número 1 do Brasil no ranking da ATP. Após avançar à terceira rodada, ele subiu sete posições na lista e agora ocupa a 74ª colocação, com 656 pontos. Assim, Bellucci está a 20 pontos de João Souza, o Feijão, que ascendeu um posto, para o 69º lugar, com 676.

Confira o ranking da ATP atualizado:

1.º - Novak Djokovic (SER) - 13.205 pontos

2.º - Roger Federer (SUI) - 8.895

3.º - Andy Murray (GBR) - 6.060

4.º - Kei Nishikori (JAP) - 5.280

5.º - Rafael Nadal (ESP) - 5.225

6.º - Milos Raonic (CAN) - 5.070

7.º - David Ferrer (ESP) - 4.670

8.º - Tomas Berdych (RCH) - 4.510

9.º - Stan Wawrinka (SUI) - 4.405

10.º - Marin Cilic (CRO) - 3.360

11.º - Grigor Dimitrov (BUL) - 3.055

12.º - Feliciano López (ESP) - 2.380

13.º - Gilles Simon (FRA)- 2.210

14.º - Jo-Wilfried Tsonga (FRA) - 2.135

15.º - Roberto Bautista Agut (ESP) - 1.940

16.º - Kevin Anderson (AFS) - 1.915

17.º - Ernests Gulbis (LET) - 1.910

18.º - Gael Monfils (FRA) - 1.750

19.º - John Isner (EUA) - 1.720

20.º - Tommy Robredo (ESP) - 1.720

69.º - João Souza (BRA) - 676

74.º - Thomaz Bellucci (BRA) - 656

148.º - André Ghem (BRA) - 365

186.º - Guilherme Clezar (BRA) - 261