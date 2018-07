Djokovic diz que Guga é favorito em jogo-exibição no Rio

RIO DE JANEIRO - Atual número um do mundo, Novak Djokovic chegou nesta sexta-feira ao Rio de Janeiro e enfrenta neste sábado, em jogo-exibição, o ex-tenista Gustavo Kuerten, o Guga, às 18h30, no Maracanãzinho. O sérvio revelou ser fã do brasileiro: aos 17 anos, "aqueceu" Guga para uma partida em Roland Garros. O brasileiro conquistou três vezes o Grand Slam francês no tradicional saibro, mesmo piso da partida desta sexta.

"Você (Guga) ganhou três vezes Roland Garros, então é o favorito. A quadra é sua", brincou Djokovic, que nunca conquistou o troféu em Paris - único dos quatro torneios de Grand Slam que ainda não venceu. "A minha lembrança especial foi quando você desenhou um coração na quadra de Roland Garros. Você me inspirou muito com aquele gesto. Eu comecei a chorar. Não acreditei que fosse jogar contra você. Meu desejo tornou-se realidade".

Aos 36 anos, Guga foi sincero ao responder se conseguiria surpreender o adversário de 25 anos, no auge da carreira: "Se o Federer, Murray e Nadal não conseguem, como é que eu vou conseguir?", brincou. Depois da coletiva, os dois participaram da inauguração da primeira quadra pública de saibro do Rio, na favela da Rocinha, ocupada por uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP).

O sérvio veio ao Rio a convite do governo do Estado e de seu compatriota, o ex-jogador de futebol Petkovic. No domingo, os dois participam de um jogo festivo antes da partida entre Fluminense e Cruzeiro, no Engenhão, pelo Campeonato Brasileiro. Foram convidados para a partida ex-jogadores como Zico, Cafu e Mauro Galvão.