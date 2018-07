Djokovic e Del Potro avançam à segunda rodada em Dubai

Djokovic, cuja sequência de vitórias remonta a outubro e inclui o terceiro título consecutivo do Aberto da Austrália, teve o saque quebrado uma vez no segundo set, mas fora isso passou sem problemas em sua primeira partida desde a Copa Davis, no início de fevereiro.

"Fiquei três ou quatro semanas sem tênis, então estava extremamente concentrado em começar bem e me saí muito bem no primeiro set", disse Djokovic, de 25 anos, em entrevista na quadra.

"Estou muito satisfeito com meu desempenho e espero poder continuar assim."

Poucos apostariam contra um encontro do líder do ranking com Roger Federer na final de sábado, com a dupla tendo oito dos últimos 10 títulos de Dubai, embora o suíço tenha precisado de três sets para passar por Malek Jarizi na segunda-feira.

Também na segunda rodada está o ex-campeão do Aberto dos EUA Juan Martin Del Potro, que salvou três match points antes de derrotar Marcos Baghdatis por 4-6, 6-4 e 7-6.

Del Potro, quarto cabeça-de-chave, recuperou-se de um 4-1 no set decisivo.

"Marcos também mereceu ganhar, mas a sorte estava comigo e joguei melhor nos grandes momentos", disse Del Potro. "No tiebreak, fui sólido".

