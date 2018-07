Djokovic e Del Potro passam à 4ª rodada em Key Biscayne

Djokovic, atual campeão do torneio e número 1 do ranking mundial, quebrou três vezes o serviço do rival e obteve sua 11ª vitória consecutiva sobre ele (6-3 e 6-4). Agora, ele enfrenta o francês Richard Gasquet, que ganhou do espanhol Albert Ramos (6-2, 5-7 e 6-3).

Em outro duelo, Del Potro venceu o sérvio Marin Cilic por 6-3 e 7-6.

Mardy Fish se recuperou da quebra de serviço que sofreu no primeiro set e bateu o sul-africano Kevin Anderson (6-4 e 6-3), para agora enfrentar o espanhol Nicolás Almagro, ganhador do confronto contra o compatriota Fernando Verdasco (6-3 e 6-4).

Também na segunda-feira, Roger Federer, número 3 do ranking, perdeu do local Andy Roddick por 7-6, 1-6 e 6-4. Isso encerrou uma série de 16 vitórias consecutivas do suíço, o que inclui seus títulos em Roterdã, Dubai e Indian Wells.