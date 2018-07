Djokovic é eliminado por Tommy Haas no Masters 1000 de Miami

MIAMI - O sérvio Novak Djokovic foi eliminado nas oitavas de final do Masters 1000 de Miami, nos Estados Unidos. Na noite de terça-feira, o número 1 do mundo acabou sendo surpreendido por um ótima atuação do alemão Tommy Haas, 18º colocado no ranking da ATP, que o derrotou por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4, em 1 hora e 20 minutos.

Djokovic é o atual bicampeão do Masters 1000 de Miami e também faturou o título do torneio em 2007. Assim, buscava a sua quarta conquista na Flórida, mas acabou parando em Haas. Agora, o alemão vai enfrentar nas quartas de final o francês Gilles Simon, número 13 do mundo, que eliminou o sérvio Janko Tipsarevic.

Haas sobrou no primeiro set da partida com Djokovic e venceu cinco games seguidos, com quebras de saque no quinto e sétimo games para triunfar por 6/2. A segunda parcial foi mais equilibrada. Embalado, Haas conseguiu uma quebra de serviço logo no primeiro game, devolvida por Djokovic no sexto.

O alemão, porém, converteu um break point no nono game e, em seguida, confirmou o seu saque para fechar a parcial em 6/4 e o jogo em 2 sets a 0. Assim, conquistou a terceira vitória em sete confrontos com Djokovic.

CHAVE FEMININA

A polonesa Agnieszka Radwanska está classificada para as semifinais do Torneio de Miami. Na noite de terça, a número 4 do mundo e atual campeã na Flórida avançou ao superar, pelas quartas de final, a belga Kirsten Flipkens, 28ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/4 e 6/2, em 2 horas e 1 minuto.

Nas semifinais, Radwanska vai enfrentar a norte-americana Serena Williams, número 1 do mundo e quatro vezes campeã do Torneio de Miami, que derrotou a chinesa Na Li. Serena venceu os quatro confrontos anteriores com a polonesa.