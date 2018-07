Djokovic e Federer avançam às quartas de final em Dubai

Djokovic, número um do mundo e defensor do título em Dubai, venceu por 7-6 e 6-3, indo a nove vitórias na mesma quantidade de jogos no ano.

"Ele usava realmente bem (saque e voleio) e deixava meus games de devolução muito difíceis", disse o sérvio.

Federer, segundo cabeça-de-chave, derrotou o espanhol Feliciano López por 7-5 e 6-3. Seu próximo adversário será o russo Mikhail Youzhny, que surpreendeu ao passar pelo norte-americano Mardy Fish por 6-2 e 7-6.

O argentino Juan Martín Del Potro, campeão em Marsella na semana passada, ganhou com facilidade de Andrey Golubev por 6-4 e 6-2 e agora enfrentará o francês Jo-Wilfried Tsonga, que bateu por 6-3 e 6-4 o tcheco Lukas Rosol.

(Texto de Tom Pilcher em Londres)