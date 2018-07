Djokovic e Federer caem no mesmo grupo no ATP Finals; Nadal pega Murray Novak Djokovic e Roger Federer vão se enfrentar já na fase de grupos do ATP Finals, que será disputado na semana que vem em Londres. O primeiro e o terceiro colocados do ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) caíram na mesma chave no sorteio realizado nesta quinta-feira na capital inglesa. Rafael Nadal, que completa a trinca de estrelas do tênis na última década, está na outra chave.